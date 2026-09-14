Курс IT-рекрутер от Skillbox

Название курса: IT-рекрутер Школа: Skillbox Направление / специальность: Управление Формат обучения: Онлайн / Доступ к урокам Уровень: начинающий Документы: сертификат / диплом Кому подходит: новички без опыта / начинающий с небольшим опытом Рейтинг 9,7 / 10 Подробнее про курс Программа курса IT-рекрутер от Skillbox Обучение на курсе IT-рекрутер проходит в онлайн-формате на платформе Skillbox.