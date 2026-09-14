НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Онлайн-курсы на kurs-ozon.ru

1 подписчик

Курс IT-рекрутер от Skillbox

Курс IT-рекрутер от Skillbox

Название курса: IT-рекрутер Школа: Skillbox Направление / специальность: Управление Формат обучения: Онлайн / Доступ к урокам Уровень: начинающий Документы: сертификат / диплом Кому подходит: новички без опыта / начинающий с небольшим опытом Рейтинг 9,7 / 10 Подробнее про курс  Программа курса IT-рекрутер от Skillbox Обучение на курсе IT-рекрутер проходит в онлайн-формате на платформе Skillbox.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым