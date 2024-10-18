🇷🇺🇺🇦 Курское направление: бои у Любимовки - обстановка к исходу 17 октября 2024 года Подразделения армии России продолжают освобождать территорию Курской области, уничтожая живую силу противника.
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🇷🇺🇺🇦 Курское направление: бои у Любимовки - обстановка к исходу 17 октября 2024 года Подразделения армии России продолжают освобождать территорию Курской области, уничтожая живую силу противника.
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