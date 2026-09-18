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Республика Алтай получила пять новых автомобилей скорой медицинской помощи

Республика Алтай получила пять новых автомобилей скорой медицинской помощи

Республика Алтай получила пять новых автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем канале в MAX.

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