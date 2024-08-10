Наконец-то в России отрубили Ютуб. Да, это неудобно, да, там немало полезных фильмов, лекций, архивных видео, но всё это ни в какое сравнение не идёт с тем, какой вред наносила западная пропаганад посредством Ютуба.
Отключить Ютуб — правильное решение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей ПандовРихтер
Думай, если ты русский - найдёшь выход. А если ты хохлопидор - тогда заткнись
Ответить
16 час.
Александръ Мосинъ
Какая пропаганда? Кто её смотрит?
Ответить
15 час.
МГ
Малик Гумеров
" необходимости создания нормального Рутуба" - элитка , либерастия России не хочет создания Рутуба , они и далее хотят продолжать лизать задницы своих импортных хозяев ! Дерьмо же - люди холопского звания захватили власть ... в 90-е !
Ответить
13 час.
Свежие комментарии