Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Отключить Ютуб — правильное решение

Отключить Ютуб — правильное решение

Наконец-то в России отрубили Ютуб. Да, это неудобно, да, там немало полезных фильмов, лекций, архивных видео, но всё это ни в какое сравнение не идёт с тем, какой вред наносила западная пропаганад посредством Ютуба.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Думай, если ты русский - найдёшь выход. А если ты хохлопидор - тогда заткнись
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16 час.
Александръ Мосинъ
Какая пропаганда? Кто её смотрит?
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15 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot; необходимости создания нормального Рутуба&quot; - элитка , либерастия России не хочет создания Рутуба , они  и далее хотят  продолжать лизать задницы своих импортных хозяев !   Дерьмо же - люди холопского звания  захватили власть  ... в 90-е !
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13 час.

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