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ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО за передачу данных Украине

ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО за передачу данных Украине

Сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) заподозрили в государственной измене. По информации управления ФСБ по Ростовской области, женщина передавала украинского стороне данные об инфраструктуре ЮВО.

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