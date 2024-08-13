ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО за передачу данных Украине

Сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) заподозрили в государственной измене. По информации управления ФСБ по Ростовской области, женщина передавала украинского стороне данные об инфраструктуре ЮВО.
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