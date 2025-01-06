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Тайбэй обвиняет Китай в обрыве линии связи между Тайванем и США

Тайбэй обвиняет Китай в обрыве линии связи между Тайванем и США

В пятницу, 3 января, произошел разрыв интернет-кабеля, соединяющего Тайвань с Соединенными Штатами. Тайбэй обвиняет в инциденте китайское грузовое судно Shunxing39, которое бросило якорь в месте обрыва линии связи.

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Комментарии
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Александр Любицкий
Может кабеля менять надо, старые??
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