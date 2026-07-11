Голливудский актер и режиссер, спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал 11 июля съязвил по поводу «легитимности» главы киевского режима Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек больше двух лет назад.
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