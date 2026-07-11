ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

265 подписчиков

Стивен Сигал съязвил по поводу «легитимности» Зеленского

Стивен Сигал съязвил по поводу «легитимности» Зеленского

Голливудский актер и режиссер, спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал 11 июля съязвил по поводу «легитимности» главы киевского режима Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек больше двух лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии