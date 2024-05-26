«За гранью возможностей» Возложение цветов и отдача воинских почестей в селе Геройское Сакского района Крыма у мемориального комплекса в честь девяти Героев Советского Союза РИА Новости © Сергей Мальгавко16 мая 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР звания Героя Советского Союза были удостоены девять бойцов разведгруппы 4-го Украинского фронта, которые вступили в бой с превосходящими силами гитлеровцев у села Ашага-Джамин Сакского района Крыма.
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