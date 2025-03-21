“Я очень боюсь предвзятости”, – Евгения Абдулова сделала заявление в день своего 18-летия

Евгении Абдуловой исполнилось 18 лет, и наследницу знаменитого актера уже знают в мире искусства. 21 марта 2023 года Евгения Абдулова, единственная наследница известного российского актера Александра Абдулова, 21 марта отмечает свое 18-летие.
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