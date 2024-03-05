Разное о ПМ-образных, ч. 2

﻿﻿Хорошо, продолжим. Я заехал на П-М17тм. В принципе, осталось не так уж и много. Например, они бывают разных конструкций, например, этот с болтами и рамкой из нержавеющей стали, а другие с черными рамами и болтами из нержавеющей стали.