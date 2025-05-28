Сотрудницы Секретной службы США подрались возле резиденции Барака Обамы

Женщины-агенты Секретной службы США подрались возле резиденции экс-главы государства Барака Обамы. Об этом 27 мая сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на охрану бывших лидеров Соединенных Штатов.
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