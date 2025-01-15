Жена Ари: «В России отличный сервис. Бразилия не дотягивает по его уровню до нашей страны. Но человеческие качества – это другое дело»

Ранее супруга экс-форварда «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России, ныне занимающего пост спортивного директора «Торпедо», написала в соцсетях: «Дочка пришла из «Дикси» расстроенная – люди злые, продавец на кассе ругается на всех, люди в очереди толкаются.