В Еврейской автономной области в преддверии Международного дня защиты детей состоялось праздничное мероприятие для детей сотрудников органов внутренних дел

В этом году мероприятие приобрело новый формат и состоялось на полигоне Кирга. Помощь в организации праздника оказали волонтеры регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Еврейской автономной области.
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