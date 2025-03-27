Диаспоры взвыли от досады: "Аттракцион" с раздачей квартир мигрантам всё?

Гулька

Чтобы местные рожали детей больше, надо им квартиры бесплатные давать, а не мигрантам, которые плодятся как кролики. Наши люди, прежде чем заводить детей, думают об обеспечении жильем, возможности дать образование... в итоге работают на нескольких работах, оплачивают ипотеку, детям "за деньги" покупают возможность учиться и развиваться (кружки, секции, школы с малых лет). Как тут можно бездумно рожать? Как можно позволить своему ребенку видеть, что его сверстники лучше одеты, вкуснее кушают, живут в лучших условиях...? А вот, если бы появился ребенок первый - молодым квартиру однокомнатную дают или закрывают ипотеку в пределах стоимости однушки - молодожены бы не стали откладывать рождение первенца! Второй ребенок появился, меняем однушку на двушку, или если родители хотят больше, то пусть доплачивают разницу в цене. И так далее... Вот тогда детей в наших семьях было бы гораздо больше. И наши дети умнее всех этих пришлых искателей легкой жизни за чужой счет. И обязательно надо вернуть советскую систему образования! Учителя должны быть уважаемыми людьми, а не "боксерской грушей" для хамоватых отцов, выбивающих хорошие отметки для своих тупых недорослей с помощью кулаков и угроз. ЕГЭ срочно нужно отменять и вернуть систему выпускных и вступительных экзаменов. В школы должны приниматься только дети на 100 % владеющие русским языком. Иначе у нас вырастет поколение тупых идиотов, не умеющих думать.