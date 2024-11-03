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Русская весна

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Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах

Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах.

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