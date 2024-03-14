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Фонд Юрия Лужкова наградил молодого ученого из Москвы на Всемирном фестивале молодежи

Фонд Юрия Лужкова наградил молодого ученого из Москвы на Всемирном фестивале молодежи

Фонд Юрия Лужкова наградил молодого ученого из Москвы на Всемирном фестивале молодежи Мила Якобссон6 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи Фонд Юрия Лужкова вручил премию «Молодой инноватор» в размере 250 000 рублей молодому ученому из Москвы Анастасии Рычаговой.

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