Фонд Юрия Лужкова наградил молодого ученого из Москвы на Всемирном фестивале молодежи Мила Якобссон6 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи Фонд Юрия Лужкова вручил премию «Молодой инноватор» в размере 250 000 рублей молодому ученому из Москвы Анастасии Рычаговой.
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