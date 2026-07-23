Песков отказался комментировать сообщения о причастности России к ударам по объектам США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о подозрениях американской разведки в отношении помощи России Ирану при ударах по объектам США на Ближнем Востоке не являются поводом для комментариев.
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