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Регионы России

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Песков отказался комментировать сообщения о причастности России к ударам по объектам США в Сирии

Песков отказался комментировать сообщения о причастности России к ударам по объектам США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о подозрениях американской разведки в отношении помощи России Ирану при ударах по объектам США на Ближнем Востоке не являются поводом для комментариев.

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