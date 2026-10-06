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Топор из «Сияния» продадут на аукционе за 3,3–5,6 млн рублей

Топор из «Сияния» продадут на аукционе за 3,3–5,6 млн рублей

Кадр из фильма «Сияние» Несколько сотен предметов реквизита кино из коллекции режиссёра Стэнли Кубрика продадут на аукционе Bonhams в Лондоне.

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