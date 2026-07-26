Погодный апокалипсис в Ростовской области: шквалистый ветер, ливни и грозы оставили без света жителей 15 городов и районов.
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Погодный апокалипсис в Ростовской области: шквалистый ветер, ливни и грозы оставили без света жителей 15 городов и районов.
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