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Киевские каратели ранили жителя Горловки

Киевские каратели ранили жителя Горловки

Мирный житель Горловки получил ранение в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), 24 апреля сообщает пресс-служба представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК ДНР).

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