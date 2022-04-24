Киевские каратели ранили жителя Горловки

Мирный житель Горловки получил ранение в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), 24 апреля сообщает пресс-служба представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК ДНР).