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Поступления исполнительского сбора в бюджет вырастут почти в 1,5 раза к 2029 году

Поступления исполнительского сбора — денежного взыскания, которое налагается на должника, если требования исполнительного документа не исполнены в установленный срок, — составят почти 103 млрд рублей по итогам 2026 года.

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