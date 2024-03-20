Работу Стройкомплекса в сфере ТИМ обсудили на кадровом форуме в Манеже

На форуме «Молодой специалист — строитель будущего», который проходил в Манеже 13 и 14 марта, начальник Управления цифровизации Департамента градостроительной политики города Москвы Роман Гнездилов рассказал о проводимой в строительном комплексе Москвы работе в области развития технологий информационного моделирования, цифровизации строительной отрасли и внедрения цифровых сервисов для жителей, студентов и участников инвестиционно-строительной деятельности.