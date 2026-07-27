80 спутников «Рассвета» лишат противника права на ошибку Высокоскоростной спутниковый интернет на низких орбитах уже давно стал критически важной составляющей современного боя.
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80 спутников «Рассвета» лишат противника права на ошибку Высокоскоростной спутниковый интернет на низких орбитах уже давно стал критически важной составляющей современного боя.
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