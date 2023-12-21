Таинственные сигналы: Что скрывает излучение объекта А китайского космического самолета?

После начала своей третьей миссии сверхсекретный космический самолет КНР, получивший название «Шэньлун», отправил на орбиту Земли шесть загадочных объектов — и никто не может понять, что они собой представляют.
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