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Аргументы и Факты

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Александр Горбенко напомнил о бесплатных тренировках по бегу в «Лужниках»

Александр Горбенко напомнил о бесплатных тренировках по бегу в «Лужниках»

Новым беговым маршрутом, проложенным вокруг Большой спортивной арены спорткомплекса «Лужники» в Москве, могут воспользоваться все желающие, заявил Агентству городских новостей «Москва» заммэра российской столицы Александр Горбенко.

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