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Вздох из глубины твоей души. И сердца боль, садись и пиши…

Вздох из глубины твоей души. И сердца боль, садись и пиши…

Сегодня в нашей поэтической гостиной состоялся совсем непростой разговор. Ведь каждую ночь, если вслушаться в тишину, вы ужаснетесь количеству скрипящих со всех сторон перьев в руках начинающих поэтов, терзающих чистые листы бумаги, пытаясь передать хоть что-то близкое их глубоким переживаниям.

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