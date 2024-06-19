Вздох из глубины твоей души. И сердца боль, садись и пиши…

Сегодня в нашей поэтической гостиной состоялся совсем непростой разговор. Ведь каждую ночь, если вслушаться в тишину, вы ужаснетесь количеству скрипящих со всех сторон перьев в руках начинающих поэтов, терзающих чистые листы бумаги, пытаясь передать хоть что-то близкое их глубоким переживаниям.