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Никита Щитов: «Флориде» надо строже играть в обороне. Нет смысла винить Бобровского: он пропускает не какие-то «плюшки». Идут выходы, в которых тяжело что-либо сделать»

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3). «Я, как и многие, удивлен, что «Эдмонтон» смог вытащить серию.

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