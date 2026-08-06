Всё больше людей выбирают пеший туризм, чтобы почувствовать настоящий контакт с природой. В Крыму развитию этого направления уделяется особое внимание.
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Всё больше людей выбирают пеший туризм, чтобы почувствовать настоящий контакт с природой. В Крыму развитию этого направления уделяется особое внимание.