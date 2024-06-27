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«Ваш Указ нарушается…» Дольщики группы «Аквилон» обратились за помощью к президенту Путину

«Ваш Указ нарушается…» Дольщики группы «Аквилон» обратились за помощью к президенту Путину

Участники долевого строительства жилого комплекса «Аквилон – Митино» в московском районе Митино направили коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на застройщика для скорейшего завершения стройки.

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