Маск попросил Еврокомиссию привести пример дезинформации сети X об Израиле

Мультимиллиардер из США Илон Маск дал ответ комиссару Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону на его письмо о "незаконном контенте и дезинформации" об израильско-палестинском конфликта, которые якобы распространяет социальная сеть X .
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