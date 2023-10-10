Маск попросил Еврокомиссию привести пример дезинформации сети X об Израиле

Мультимиллиардер из США Илон Маск дал ответ комиссару Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону на его письмо о "незаконном контенте и дезинформации" об израильско-палестинском конфликта, которые якобы распространяет социальная сеть X .