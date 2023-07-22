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Нетрезвый борец с лотосами возмутил приморцев

Нетрезвый борец с лотосами возмутил приморцев

В Артёме неизвестный гражданин занимался уничтожением лотосов на Карасином озере, несмотря на предупреждения окружающих, что этот вид занесён в Красную Книгу, поэтому мужчина может быть привлечён к уголовной ответственности, сообщает ИА DEITA.

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