Нетрезвый борец с лотосами возмутил приморцев

В Артёме неизвестный гражданин занимался уничтожением лотосов на Карасином озере, несмотря на предупреждения окружающих, что этот вид занесён в Красную Книгу, поэтому мужчина может быть привлечён к уголовной ответственности, сообщает ИА DEITA.