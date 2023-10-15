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Щитов о ситуации с Хохлачевым: «Человек, прошедшийся по машине, наверняка был под воздействием алкоголя. Поведение быдлоподобного существа»

Ранее появилась информация о том, что форвард «Амура», вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске.

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