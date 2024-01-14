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Мы соседи по планете

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Попробуйте найти голую девушку на фотографии

Попробуйте найти голую девушку на фотографии

Для арт-проекта, получившего название Metamorphosis («Метаморфоза»), художники по боди-арту Леони Жене (Léonie Gené) и Йорг Дюстервальд (Jörg Düsterwald) работали вместе с фотографами Лайлой Прегизер (Laila Pregizer) и Уве Шмида (Uwe Schmida) попытке заставить человеческое тело слиться воедино с природными пейзажами.

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