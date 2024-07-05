«Встали в 6 утра, стояли час в очереди, но это того стоило». Туктамышева посетила парк развлечений Universal Studios Japan

«Мы сегодня приехали в «Юниверсал парк» в Осаке. Встали в 6 утра, стояли час в очереди, но это того стоило! Настоящие фанаты Гарри Поттера точно будут в восторге от этого места! Жаль, не удалось прокатиться на американских горках, но не все же сразу, верно? Есть повод приехать сюда еще раз! Желательно зимой.