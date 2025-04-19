«Русал»: импортозамещение удвоит потребление алюминия

Значение инновационных материалов, таких как алюминиевые конструкции, для развития строительной индустрии России, подчеркнул директор по развитию рынков компании «Русал» Евгений Васильев 19 апреля на XVII инфраструктурном саммите «Сильная Россия».
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