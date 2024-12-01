Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на ближайшие три года

Закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов подписал глава России Владимир Путин, сообщается 1 декабря в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
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