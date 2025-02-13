Паника и капитуляция Украины. Что пишут в Европе о беседе Трампа и Путина

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа застал Европу врасплох. Немецкие и французские издания отчаянно пытаются проанализировать его содержание и понять, какую судьбу мировые лидеры готовят Украине и многострадальному ЕС — и пока что их прогнозы не очень радужные.
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