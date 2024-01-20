Минтруд РФ хочет исключить самозанятых пенсионеров из списка работающих граждан

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложило исключить самозанятых пенсионеров, которые осуществляют добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из перечня работающих граждан.
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