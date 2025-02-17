Wildberries добавила в раздел "Сделано в России" пять новых региональных витрин

Объединенная компания Wildberries и Russ добавила в раздел "Сделано в России" сразу пять новых подразделов с товарами региональных производителей: "Сделано в Калуге", "Сделано в республике Дагестан", "Сделано в республике Марий Эл", "Сделано в Томске", "Сделано в Хабаровске".