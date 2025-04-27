«Ростсельмаш»: конкурировать с Беларусью сложнее, чем с Китаем

Совладелец предприятия Константин Бабкин в интервью «Ъ» пожаловался на неравные условия конкуренции. «Ростсельмаш» напомнил: в Беларуси действуют льготные кредиты, и покупатель может приобрести комбайн белорусской сборки, получив за счёт бюджета соседней страны примерно 15% субсидий в год.
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