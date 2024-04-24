Смоленский суд арестовал одного из подростков-диверсантов на железной дороге в Краснинском районе

Двое его подельников пока не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности Краснинский районный суд заключил под стражу 16-летнего местного жителя, который вместе с подельниками поджег релейные шкафы на железнодорожной станции.
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