Михаил Швыдкой: Судьбу памятника Пушкину должны решить в диалоге всех сторон

"Перенос памятника - это не просто передвижка статуи": в Москве предупредили, что предложение Никиты Михалкова вернуть Пушкина на Тверской бульвар затронет весь ансамбль Пушкинской площади и потребует широкого общественного обсуждения.
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