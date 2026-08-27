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Царьград

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Михаил Швыдкой: Судьбу памятника Пушкину должны решить в диалоге всех сторон

Михаил Швыдкой: Судьбу памятника Пушкину должны решить в диалоге всех сторон

"Перенос памятника - это не просто передвижка статуи": в Москве предупредили, что предложение Никиты Михалкова вернуть Пушкина на Тверской бульвар затронет весь ансамбль Пушкинской площади и потребует широкого общественного обсуждения.

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