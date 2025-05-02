Майская метель оставила без электричества 90 населенных пунктов Подмосковья

Анвар Галеев/ТАСС В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. На столичный регион обрушился мощный снегопад, который оставил почти сотню населенных пунктов без света и устроил водителям гонку на выбывание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии