Политика как он...
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Политика как она есть

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В России назвали цель атаки ВСУ на казарму спецполка полиции имени Кадырова

В России назвали цель атаки ВСУ на казарму спецполка полиции имени Кадырова

Украина пытается получить от атаки беспилотника на казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном пиар на Западе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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