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Царьград

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Трамп будет мстить: Политолог рассказал, кто ответит за покушение на политика

Трамп будет мстить: Политолог рассказал, кто ответит за покушение на политика

Американист Ордуханян считает, что Трамп будет мстить причастным к покушению на него. Но выйти "за границы" не решится, добавляет политолог.

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