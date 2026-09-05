Игнатенко советует класть икону в рюкзак для снижения тревожности

Религиовед Евгений Игнатенко отметил, что икона в школьном рюкзаке помогает снизить тревожность. Важно объяснить ребёнку суть веры, а не использовать изображение как амулет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- ВД Минпромторг: у 80...
- В России готовят ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым