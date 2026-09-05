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Царьград

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Игнатенко советует класть икону в рюкзак для снижения тревожности

Игнатенко советует класть икону в рюкзак для снижения тревожности

Религиовед Евгений Игнатенко отметил, что икона в школьном рюкзаке помогает снизить тревожность. Важно объяснить ребёнку суть веры, а не использовать изображение как амулет.

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