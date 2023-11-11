Российские разработчики показали новые скриншоты годной мобильной гонки с крутым тюнингом и графикой как на PCОтечественная студия CarX Technologies поделилась во «ВКонтакте» новыми скриншотами мобильной гонки с тюнингом, красивой графикой и широким автопарком CarX Drift Racing 3, которая сперва выйдет iOS, а позже доберётся до Android.
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