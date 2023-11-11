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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российские разработчики показали новые скриншоты годной мобильной гонки с ...

Российские разработчики показали новые скриншоты годной мобильной гонки с ...

Российские разработчики показали новые скриншоты годной мобильной гонки с крутым тюнингом и графикой как на PCОтечественная студия CarX Technologies поделилась во «ВКонтакте» новыми скриншотами мобильной гонки с тюнингом, красивой графикой и широким автопарком CarX Drift Racing 3, которая сперва выйдет iOS, а позже доберётся до Android.

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