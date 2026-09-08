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Ивановские новости

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Участник ликвидации аварии на ЧАЭС отсудил у ивановского депздрава компенсацию за лекарства

Участник ликвидации аварии на ЧАЭС отсудил у ивановского депздрава компенсацию за лекарства

Инвалид второй группы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, был вынужден купить за свой счёт положенные ему по рецепту лекарства, так как в аптеке их не оказалось.

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