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Рамблер

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Лариса Долина заявила, что мошенники никогда не выплатят ей 114 миллионов рублей

Лариса Долина заявила, что мошенники никогда не выплатят ей 114 миллионов рублей

Певица Лариса Долина впервые прокомментировала решение суда о взыскании более 114 миллионов рублей с фигурантов дела о мошенничестве.

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