Рязанцы пожаловались на очереди в МФЦ из-за Горгаза

По словам мужчины, в МФЦ «просто не попасть, очередь в 400 человек и ожидание три часа». « как людям получить другие услуги, это просто кошмар! Администрация, нужно сделать отдельную очередь на газ, вообще не думаете о людях», - написал рязанец.